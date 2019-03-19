أركان باتككايا بعد إيقاف مسلسله يعاني من فشل فيلمه الجديد

كشفت إيرادات السينما التركيّة الأسبوع الماضي، عن أزمة حقيقيّة يعاني منها الممثل أركان باتككيا.

فبعد إيقاف مسلسله الجديد الذي جمعه بالممثلة دنيز شاكر في حلقته السادسة بسبب ضعف الرايتنغ، أكّدت الإيرادات أنّ فيلمه الجديد ليس بحال أفضل.

فقد بلغ مجموع مشاهدات فيلم Kapan في الأسبوع الثاني من عرضه فقط 23,136 ومجموع ايراداته 341,636 الف ليرة، في نتيجة تعتبر كارثيّة.

وفي مقابل هذا الانهيار للفيلم، لا يزال الفيلم الرومانسي "حب وحياتان" لبطليه أنجين أكيوريك وبورغوزار كوريل يحقّق نسب مشاهدة مرتفعة، إذ أنّه حقّق في الأسبوع الخامس من عرضه مشاهدات بلغت 517,880 ومجموع إيراداته بلغ 8 مليون و 7,115 الف ليرة.

وحقّق فيلم "أقتلني يا حبيبي" لبطله مراد بوز في الأسبوع الثالث من عرضه 423,400 مشاهدة، وبلغ مجموع إيراداته 6 ملايين و 661,344 الف ليرة.

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كما حقّق فيلم TürkİşiDondurma في أوّل 3 أيام من عرضه

116,599 مشاهدة، وبلغت إيراداته مليون و 948,572 الف ليرة.