هذا شرط توبا بويوكستون للموافقة على عرض نتفليكس

أكّدت صحيفة "المساء" التركيّة، أنّ الممثّلة توبا بويوكستون التي اتفقت مع شبكة نتفليكس للمشاركة في المسلسل القصير OttomanRising ، وضعت شرطاً في العقد يسمح لها بالمشاركة في مسلسل لأي شركة أخرى في نفس الوقت.

وقد تبيّن أنّ توبا تلقّت عرضاً من شركة القمر لبطولة مسلسل جديد لمنصّة Puhu tv على النت،، وهي تنظر بإيجابية أكبر لمسلسلات النت.

ومن أسباب إقبال الممثلين الأتراك على المسلسلات المعروضة على شبكة الأنترنت، قصر مدّة الحلقة الذي لا يتعدّى الـ45 دقيقة، في حين أن الحلقة الواحدة في الدراما التركية تتعدّى الساعتين، ما يعني مدّة تصوير أكبر.

كما أنّ مسلسلات الأنترنت ليست مرتبطة بالرايتنغ الذي يحدّد استمرار عرض المسلسلات التركية، ما يضع الممثل أمام ضغط نفسي كبير.