هل تنقذ العروض المباشرة برنامج "أرابز غوت تالنت"؟

لا يختلف اثنان على أنّ الموسم الحالي من برنامج "أرابز غوت تالنت" هو أضعف المواسم.
فلا مواهب لافتة، ولا مواقف أثارت ضجّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والحلقات التي تعرض لم تثر أي جدل، فمرّت مرور الكرام، ساهم في زيادة عامل الملل، الملابس نفسها التي أطلّت بها اللجنة في حلقات تجارب الأداء، وهو ما يحدث للمرّة الأولى في البرنامج، ما جعل المشاهد يشعر أنّه أمام حلقة واحدة طويلة جداً.
هذا السبت، تبدأ قناة MBC عرض الحلقات المباشرة من البرنامج، الذي يجلس في كرسيه كل من علي جابر ونجوى كرم والنجم المصري أحمد حلمي.
الحلقات المباشرة ستصوّر من استديوهات MBC في بيروت (ذوق مكايل)،على مدى خمسة أسابيع متتالية، عرضت المحطة مجموعة مواهب متنوعة بين الرقص والغناء وألعاب الخفّة، على أن تنتقل مجموعة منهم إلى العروض المباشرة.
ويختتم البرنامج خلال ست حلقات مباشرة يتوَّج في النهاية فائز واحد يحمل لقب «للعرب مواهب 6».
فهل تنجح لجنة التحكيم في إنقاذ البرنامج في عروضه المباشرة؟ أم أنّ الموسم السادس من "أرابز غوت تالنت" سيكتب أنّه كان الأسوأ منذ انطلاق البرنامج؟
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