"عروس اسطنبول" بنسخته العربية يشهد أوّل أزماته

بعد أن كان من المقرر أن تشارك الممثلة اللبنانية دارين حمزة في بطولة مسلسل "عروس بيروت" كتابة نادين جابر وبلال شحادات وإخراج التركي إيمره كاباكوساك، اعتذرت دارين في اللحظات الأخيرة عن المسلسل.

المسلسل الذي تحضّره قناة mbc ويتمّ تصويره بين اسطنبول وبيروت، لم تتوصل دارين لاتفاق مع القائمين عليه فقررت عدم الانضمام إلى العمل. وقد حلّت مكانها زميلتها ماري تيريز معلوف لتنطلق كاميرات التصوير. يذكر أن "عروس بيروت" هو النسخة المعرّبة عن المسلسل التركي الشهير "عروس اسطنبول" الذي يلعب بطولته كل من أوزجان دنيز وأصلي أنفير، ويلعب بطولة النسخة العربية كل من ظافر عابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون.

كما يضمّ بعض الوجوه السورية. يذكر أن المسلسل يدور حول شاب أربعيني يدخل في علاقة عاطفة مع فتاة تحبّ الموسيقى، ولكن والدته تعترض على علاقتهما بسبب العادات والتقاليد، إلى أن ينتصر الحبّ في النهاية.

ويعتبر العمل الخطوة الأولى للشبكة في تقديم مسلسلات من إنتاجها الخاص، ضمن خطوة تعزز إفتتاح mbc أخيراً Studios mbc الذي يتولى مهام إنتاج مشاريع جديدة.