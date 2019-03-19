أطفال "ذا فويس كيدز" يطلقون أغنية بمناسبة يوم الأم

قدّم الملحن والموزّع الموسيقي جان ماري رياشي أغنية للأمهات في عيدهن، بأصوات عدد من نجوم برنامج "ذا فويس كيدز". فقد كتب الشاعر اللبناني القدير نزار فرنسيس كلمات لأغنية، لحنها ووزّعها وأنتجها الفنان جان ماري رياشي وسجلها في ستوديوهات "جي أم آر ستوديوز" بأصوات مجموعة من الأولاد الذين شاركوا بالبرنامج الشهير للهواة "ذا فويس كيدز" من مختلف الدول العربية.

وقد وضع رياشي في هذه الأغنية أجمل الموسيقى، وأضاف الكثير من الأحاسيس الجميلة، والتعبير العاطفي تجاه الأمهات.

وأدى الأولاد الأغنية المشتركة بأجمل إحساس وحب كبير. والمشاركون هم لجي المسرحي وجورج عاصي وفالنتينا كركي وجرّاح الشاعر ويائيل القاسم.

وتقول كلمات الأغنية :

امي .. اول خطواتي رسمتيها .. و افتحتيلي بواب

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امي .. وياما اسئلتي سمعتيها وما بخلتي بجواب

انتي .. انتي احلامي شفتيها بفخر واعجاب انتي .. حتى اخطائي حملتيها عملتيها صواب عيونك يا امي لوّنو الإيام وحدك يا امي حارسة الاحلام ماما .. شكرا على كل العمر يا ماما شكرا على طول الصبر يا ماما يخليكي ربي لينا طول الايامقلبي .. قلبي بحبك دايماً ويدعيلك ويقول ربي .. ربي يخليكي ليا بقربي عطول

انتي .. صوتك خلاني اقوى

يوم الكنت ضعيف انتي .. خليتي الدنيا حلوة وما فيها خريف عيونك يا امي لونّو الإيام وحدك يا امي حارسة الاحلام ماما .. شكرا على كل العمر يا ماما

شكرا على طول الصبر يا ماما يخليكي ربي لينا طول الايام.