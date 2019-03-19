مصادر: دينا الشربيني تنتظر مولودها الأول خلال أسابيع

أكدت صديقة مقربة من الفنانة دينا الشربيني، أنها سوف تستقبل مولودها الأول خلال عدة أسابيع بعد زواجها من المطرب عمرو دياب، ذلك الأمر الذي أصبح واضحاً ومعلناً للجميع؛ حيث احتفل الهضبة بعيد ميلاد دينا في حضور والديها وبعض الأصدقاء المقربين، وظهرت دينا ببطن منتفخة؛ معلنةً بشكل غير مباشر عن حملها، وأضاف المصدر، أن حمل دينا تسبب لها في أزمة كبيرة خلال تصوير مشاهد مسلسلها الجديد «زي الشمس»؛ لذلك تحاول المخرجة كاملة أبوذكري، ألا تظهر حمل دينا، من خلال تصوير المشاهد من زوايا بعيدة وجانبية، حتى تتجنب ذلك.
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جدير بالذكر، أن مسلسل «زي الشمس»، بطولة دينا الشربيني، وريهام عبدالغفور، وأحمد السعدني، وأحمد داود، وسوسن بدر، وأحمد مالك، وعمر السعيد، من إخراج كاملة أبوذكري.
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