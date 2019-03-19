ممثل تركي شهير يتخلى عن شعره الطويل ولحيته.. والسبب!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 مارس 2019 09:56 مساءً - بعد أن إشتهر الممثل التركي جان يامان بطل مسلسل “الطائر المبكر” بوسامته التي من ضمنها شعره الطويل ولحيته، من المنتظر أن يتخلى يامان عنهما بسبب إستعداده للإلتحاق بالخدمة العسكرية في بلده في نهاية حزيران/يونيو المقبل.

وكانت شركة إنتاج المسلسل قررت أن يستمر المسلسل خلال فصل الصيف من دون أخذ عطلة كما تفعل بقية المسلسلات، وسيتم تنسيق جدول التصوير وفق عطلة جان يمان، كما ستكون هناك إضافة في سيناريو المسلسل بسبب إلتحاق بطل العمل بالخدمة العسكرية.

ومن ناحية أخرى، وبعد ان انتشرت اخبار كثيرة تفيد ان ادارة حفل الموريكس دور تتواصل مع ادارة اعمال النجم التركي جان يامان لحضور الحفل المنتظر بهدف تكريمه، علم موقع “الفن” من مصادر مؤكدة، أن الاتفاق قد جرى وتم بنجاح، وأن الممثل التركي المحبوب في العالم العربي سيحضر حفل الموريكس دور الذي سيُقام في لبنان قريباً ،وستكون فرصة سعيدة لمحبي بطل مسلسل “الطائر المبكر”، الذي يحقق نسبة مشاهدة مرتفعة جداً في تركيا وفي كل بلدان الوطن العربي، للقائه والتعرف عليه عن قرب، إضافة الى انه سيتعرف على جمال لبنان وطبيعته.

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