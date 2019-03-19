في حالة نادرة.. شاهدوا أميركية تلد 6 أطفال في تسع دقائق فقط

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 مارس 2019 09:56 مساءً - تمكنت إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية، من توليد سيدة من ولاية تكساس تدعى تيلما تشاياكا وأنجبت 6 أطفال في تسع دقائق فقط، وتعد هذه الحالة نادرة جداً، حيث تحدث مرة من بين 4.7 مليار حالة ولادة.

وأنجبت السيدة الأميركية التي تدعى تيلما تشاياكا، فتاتين وأربعة أولاد، ويتراوح وزن المواليد الجدد بين 800 و1300 غرام، وفيما نشرت صفحة المستشفى التي قامت السيدة بالولادة فيها صورة لها مع الفريق الطبي الذي أشرف على عملية الولادة، وذلك وفق ما ذكره موقع “ديلي ميل”.