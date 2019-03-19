أريانا غراندي تُضيف تفصيلًا جديدًا إلى "وشم" خطيبها السابق بيت ديفيدسون!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنّ وشم الحبر الذي كتبه الممثلُ الأمريكي بيت ديفيدسون، أعلى بطنها -عندما كانا حبيبين - لم يعد يروق بشكله الحالي، لمغنية البوب الأميركية، أريانا غراندي، مما دفعها إلى إضافةِ وشمٍ آخر إليه، أو بحسب كلامها "تطوره".

نشرتْ غراندي صورةً، كشفت فيها عن وشمها الجديد، وهو عبارة عن أوراق شجرٍ مرسومة بالحبر، تُحيط بكلمة "Always"، لكنها أصرّت على أنه ليس تغطية لوشم ديفيدسون، وإنما هو مجرد تطور، حيثُ كتبت في التعليق: "ليس إخفاءً، إنه تطويرٌ فقط".

وأشارت في تعليقها أيضًا، إلى الفنان ميرا ماريا، الذي قام برسم وشمها الجديد، وهو كذلك الفنان الذي قام بتصميم ورسم وشومها السابقة، وختمت تعليقها بالدعوة إلى جولاتها التي تنوي إقامتها بمناسبة إطلاق ألبومها الأخير.

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وليست أريانا وحدها من قامت بهذا التعديل، ففي وقتٍ سابق لوحظ أن ديفيدسون أبقى على وشم كلمة "Always"، ولكنه أضاف بخط غامق على رقبته، كلمة "cursed" والتي تعني "ملعون".

وانفصلت غراندي عن خطيبها ديفيدسون، في أكتوبر الماضي بعد 6 أشهرٍ من خطبتهما، قيل حينها أنهما انفصلا لأن الوقت لم يكن مناسبًا لقصة الحب بينهما وفق ما أكده الطرفان، وجاء ذلك بعد مرور بضعة أسابيع على وفاة خطيب أريانا السابق، ماك ميلر.