رأي الفنانين والنقاد في أدوار "الأم العصرية" في السينما المصرية

قدّمت السينما مجموعة من أدوار الأم على مدار تاريخها الطويل، وأشتهر عدد من الأمهات في السينما، منهم فردوس محمد، وأمينة رزق، ودولت أبيض، وكريمة مختار، واكتفت السينما بظهور الأم بلا حول ولا قوة، ولا تمتلك غير الدعاء لأولادها، ومع تقدم السينما ظهرت الأم بشكل عصري، فظهرت يسرا، وإلهام شاهين، وليلى علوي وغيرهم في أدوار الأم، لذلك كان لنا هذا التحقيق.

إلهام شاهين

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن الأم تغيرت كثيرًا في السينما، فأصبحت تعمل ومتعلمة وراية للأسرة، موضحة: "الأم زمان كانت سيدة بيت فقط وكانت تظهر في السينما مثلما تظهر في الحياة ومع تطور العصر تطور دور الأم كامرأة عاملة مشاركة للرجل وكان على السينما تقديم صورة جديدة لها"، مضيفة أن برغم ذلك التطوير إلا أن المُشاهدين يعشقون شكل الأم في سينما زمان.

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نيللي كريم

أكّدت نيللي كريم أن أدوار الأم اختلف تمامًا عن ذي قبل، حيث تظهر الأم بشكل قوي تدافع عن أبناءها بشتى الطرق، فقد ظهرت في السينما كامرأة مستكينة تحب الأبناء وتسمع كلام الزوج أما الآن، فقد ظهرت قوية تدافع عن حقوق أبنائها، موضحة أن مشاعر الأم واحدة ولكن الطريقة مختلفة وقد أظهرت السينما مراحل تطوير ظهور الأم.

هالة فاخر

أوضحت الفنانة أن الأم العصرية مثلها مثل الأم زمان، فكلاهما أم تحملان قلب حنون لأبنائها، موضحة أنها قدمت مجموعة من أدوار الأم ولكن بشكل م وفاء عامر مختلف، ففي فيلم "هي فوضى"، كانت الأم شرسة تدافع عن حق ابنتها في مواجهه أحد الرجال، وتسعى جاهدة في تحقيق هدفها وتنجح في النهاية.

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أما الفنانة فقالت أن الأم هي الأم مشيرة أنها قدمت دور الأم في فيلم "كف القمر"، ورغم أنها لم تكن متعلمة، لكنها زرعت قيمة الرجال في أبناءها وكانت دافعة لهم لتحقيق النجاح، مؤكدة أنها تعشق رؤية الفنانات الكبار اللاتي أبدعن في هذا الدور، منهم أمينة رزق، وفردوس محمد التي تعتبر بالفعل أم السينما المصرية.

الناقد فتحي العشري

وأشار الناقد فتحي العشري، أن السينما نجحت في تقديم صورة الأم بشكل قوي على مدار تاريخها موضحًا أن الأم لم تكن طوال الوقت مستكينة في سينما الأبيض والأسود، ولكن هناك أفلام كانت الأم تدافع عن حقوق أبناءها مثل فيلم المرأة المجهولة للفنانة شادية.

الكاتب مجدي صابر

وقال إنه أظهر الأم دائمًا بشكل قوي منها سلسال الدم ومنها "أفراح إبلي"، أين قلبي وغيرها من الأعمال، موضحًا أنه أظهر الأم بشكل عصري متفهمة لكال ألوان الحياة، وعلى دراية بالمعاملات الإنسانية، ولكنها تدافع عن أبنائها بشكل قوي وتقف أمام كل صعب، وتحقق النجاح في النهاية.

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