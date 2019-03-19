شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودتها من العمرة.. دينا تستعد لـ3 أوردرات رقص الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق زين، مدير أعمال الراقصة والممثلة دينا، أنها لم تعتزل الرقص كما يردد البعض، معربًا عن استيائه الشديد من السخرية منها عبر السوشيسال ميديا، عقب أدائها مناسك العمرة بالأراضى السعودية.



وقال زين فى تصريحه لـ"الخليج 365": "إيه يعنى واحدة راحت تعمل عمرة فين المشكلة، ودينا هترجع الشغل تانى يوم الخميس وعندها 3 أوردرات رقص".



كانت الراقصة دينا قد أحدثت ضجة على السوشيال ميديا وواجهت سخرية الكثير عقب ظهور صورها وهى تؤدى مناسك العمرة، فضلاً عن صورة أخرى نشرتها الإعلامية بسمة وهبة بصحبة دينا وعلقت عليها قائلة :"مبروك ياعروسة النيل".