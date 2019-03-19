شكرا لقرائتكم خبر عن تريللر جديد لـ 4 toy story قبل طرحه فى يونيو المقبل .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تريللر جديد، طرحته شركة ديزنى تريلر للجزء الرابع من فيلم toy story، المقرر يوم 21 يونيو المقبل فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويظهر الاعلان مجموعة كبيرة من المشاهد، حيث تصل مدته إلى أكثر من دقيقتين ونصف، ويتضمن شخصيات جديدة تنضم لعائلة ألعاب وودى.

الفيلم يضم أصوات مجموعة متميزة من الممثلين وهم توم هانكس، آني بوتس، باتريشيا أركيت، جوان كوزاك، كريستين شاال، تيم ألين، لوري ميتكالف، بوني هانت، جودي بنسون، لوري آلان، جيف جارلين، بليك كلارك، باد لوكي، إستل هاريس، جيف بيدجون. الفيلم يدور حول محاولة وودى وبز فى السعى للعثور على الاهتمام الرومانسي لـWoody ، Bo Peep.



طفلة تلعب بوودى

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وودى مع شخصية جديدة



وودى

فيلم Toy Story 4 من إخراج جوش كولى، ومن تأليف جون لاسيتر، أندرو ستانتون، بيت دوكتر، لى أونيريك، ويل ماكورماك، ستيفاني فولسوم، سى أندرسون.



جانب من أحداث الفيلم