محمد صبحي: الكوميديا المتفجرة من التراجيديا أعمق.. والأجيال الجديدة أساءت استخدام التكنولوجيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبتت- منى الموجي:

تصوير- أحمد حسين:

قال الفنان محمد صبحي، في كلمة ألقاها عقب تكريمه على هامش مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، قبل عرض فيلم "هنا القاهرة" للمخرج عمر عبدالعزيز، إن هناك علاقة صداقة كبيرة جمعته بعمر، قبل أن يتعاونا معًا على شاشة السينما.

وأضاف صبحي "عرضت على عمر أن نعمل سويًا، وطلبت منه تقديم الفيلم بوجهة نظر ومضمون الناس محتاجة تسمعه وقتها، وقابلت منذ فترة شاب أقصري قال لي عندما شاهدت الفيلم كان عمري ست سنوات، وأحببته كثيرًا وبعدما كبرت عرفت أن مصر كانت حلوة أوي".

وأشار إلى أن عمر كتب في نهاية الفيلم بدلا عن كلمة النهاية "دعوة للخروج من القاهرة"، متابعًا "كان الفيلم صيحة جديدة وقتها، بس للأسف محدش خد باله"، وأكد أن كلما ساء الحال تتفجر الكوميديا، وأن الكوميديا المتفجرة من مشهد تراجيدي أعمق ويشعر بها الجمهور أكثر.

وقال صبحي "العلم والإبداع لا شاطئ لهما، لازم تفضل تبحث عن الشاطئ اليوم اللي تقول فيه وصلت للشط ستفشل"، منتقدًا استخدام الجيل الجديد للتكنولوجيا "لو كانت في جيلنا، كنا هنستخدمها دون إسفاف ولا إفراط"، مشددًا على أن الأجيال الجديدة تستهلك التكنولوجيا ولم تستفد منها.