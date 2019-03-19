سامو زين يحتضن جورج وسوف: "تعلمت منك الكثير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

عبّر الفنان سامو زين، عبر حسابه على "إنستجرام"، عن حبه الكبير للفنان جورج وسوف.

نشر سامو زين صورة أظهرته يحتضن جورج، وعلق قائلاً: "أبو وديع سلطان الطرب ومدرسة الفن والأخلاق، انبسطت كتير إني شفتك صحيح كان وقت قصير، ولكن تعلمت بدقائق منك أشياء كتير، الله يطول بعمرك وبأكدلك إنك أنت حبيب الكل، لأنه الكل حبايبك، تشرفت بجلستي مع الفنان الأب الكبير قيمة وقامة أبو وديع، السلطان جورج وسوف، سوري وافتخر".

يشار إلى أن سامو زين طرح مؤخرًا كليب أغنية "الأسطوانة المشروخة" من كلمات أحمد علي موسى، وألحان مدين، وتوزيع طارق توكل.

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يشار إلى أن سامو زين طرح مؤخرا كليب أغنية "الأسطوانة المشروخة"، من كلمات أحمد علي موسى، وألحان مدين، وتوزيع طارق توكل.