عمر عبدالعزيز: الكوميديا تغيب عن أفلامنا.. وأحمد حلمي مجتهد جدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد حسين:

أعرب المخرج عمر عبدالعزيز، عن سعادته بتكريمه من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، ووصفه بالمهرجان المحترم.

وقال في ندوة أقيمت قبل عرض فيلمه "هنا القاهرة" لتكريم الفنان محمد صبحي: "لو اتكلمنا عن رأينا في الكوميديا دلوقتي، الناس هتفتكرنا دقة قديمة، لكن أنا شايف فيه أفلام

بتضحك مش كوميدية. الكوميديا عمرها طويل وفي كل مرة تشوفها تكتشف حاجة مختلفة، زي أفلام نجيب الريحاني، الكوميديا للخلود".

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وأكد عمر أن مصر تمتلك عجينة كوميديا عالية جدًا، وأن صناعة فيلم كوميدي يحتاج مجهود كبير، متمنيًا أن تظهر تجارب جديدة، مثنيًا على تجربة الفنان أحمد حلمي، الذي يراه مجتهد جدًا.

ويرى عمر أن الكوميديا تحتاج استقرار "كلما عم الاستقرار ستعود الكوميديا لحالتها الأفضل"، مشيرًا إلى أن فترة الخمسينات والستينات شهدت تقديم أفلام لمخرج كبير مثل فطين عبدالوهاب "بحب في أسلوبه، ان مش كل أفلامه فيها كوميديانات، بيعمل الأفلام اللايت وفي نفس الوقت أفلام إسماعيل ياسين".

وعن الفنان محمد صبحي، أكد أن هناك علاقة صداقة كبيرة جمعتهما، قبل أن يلتقيا من خلال فيلم "هنا القاهرة".

شهدت الندوة حضور نجيب عياد رئيس مهرجان أيام قرطاج السينمائية، عبدالحق منطرش رئيس مهرجان الرباط، محمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو للفيلم العربي، سيد فؤاد رئيس الأقصر للسينما الإفريقية، الدكتور خالذ عبدالجليل مشتار وزيرة الثقافة لشئون السينما".