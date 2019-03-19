لن تصدقوا كم تبلغ ثروة بيلا حديد رغم عدم تعديها الـ22 عاماً

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 مارس 2019 09:00 مساءً - أعلنت مجلة “فوربس” التي تعنى بأموال المشاهير ان قيمة الثروة التي تمتلكها عارضة الازياء الفلسطينية الاصل بيلا حديد قد وصلت في أوائل العام 2018 إلى 12 مليون دولار.

إلا أن موقع Standard البريطاني عدل وأضاف أن ثروة العارضة التي تبلغ من العمر 22 سنة فقط تبلغ ما يقارب 25 مليون دولار وهو رقم ضخم جدا بالنسبة لشابة في بداية مسيرتها العملية.

ولفت الموقع إلى أنها انضمت إلى شقيقتها جيجي حديد لتصبح من أعلى عارضات الازياء أجراً على لائحة المجلة الشهيرة.