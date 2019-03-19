بسبب معاكسة.. ضابط مصري يقتل صديقته بلكمة على وجهها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 مارس 2019 09:00 مساءً - توفيت فتاة مصرية إثر مشاجرة حادة مع صديقها وهو يعمل كضابط شرطة، في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة خبر ورود بلاغ يفيد بمقتل فتاة على يد صديقها ضابط الشرطة، ليأمر بسرعة الى كشف ملابسات الحادثة.

وكشفت التحريات الأولية أنه نشب خلاف بين الضابط وصديقته في السيارة أثناء تواجدهما في منطقة المريوطية؛ بسبب قيامه بمعاكسة فتاة.

ووجهت الفتاة عتابًا لصديقها الضابط على ما فعله، إلا أنه تشاجر معها، ليتطور الأمر إلى توجيهه لكمة قوية لها على وجهها، فأصيبت بالإغماء، ونقلها إلى المستشفى،لكنها توفيت على الفور.

وتحفظ رجال الأمن على ضابط الشرطة حيث تم احتجازه من أجل متابعة التحقيق معه.