انت الان تتابع تفاصيل خبر حدث بالهجري "ح3".. هوليوود تحتفي بأول سفير مسلم لحوار الأديان والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 مارس 2019 08:55 مساءً - أحمد بن العباس بن رشيد بن حماد بن فضلان، هو عالم إسلامي من القرن العاشر الميلادي، كتب وصف رحلته كعضو في سفارة الخليفة العباسي المقتدر بالله إلى ملك الصقالبة (بلغار الفولغا).
يعترف الغربيون بفضل ابن فضلان في تدوين اكتشافات حضارية نادرة، ويسطّرون اسمه بحروف بارزة في تاريخ التواصل الحضاري بين الإسلام و"الآخر".
الحلقة الجديدة من سلسلة "حدث بالهجري" التي يعدها "الخليج 365"، تسلط الضوء على هذا العالم الإسلامي الذي أبهر العالم في حينه.
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