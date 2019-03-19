- 1/3
- 2/3
- 3/3
متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلت الفنانة الكويتية نورة العميري على جمهورها بـ"لوك صادم"، من خلال نشرها مقطع فيديو وصورًا جديدة لها على سناب شات.
ووثقت نورة لحظة قيامها بقص شعرها، في خطوة جريئة لم يتوقعها جمهورها، خاصة أن مظهرها الطبيعي يعتمد على الشعر القصير؛ ما يجعل مسألة تقصيره مجددًا بمثابة مفاجأة لمحبيها.
وعقب انتهائها من تنفيذ "اللوك الجديد"، التقطت نورة صورًا مع مشاهير في الكويت على هامش تواجدها في فعاليات افتتاح خط الأزياء الخاص بها.
يذكر أن نورة العميري أول كويتية تشارك في برنامج "ستار أكاديمي" في نسخته السادسة، ثم توجهت للتمثيل، وشاركت ببضع مسرحيات ومسلسلات.
كانت هذه تفاصيل خبر نورة العميري تقصّ شعرها أمام المتابعين.. وتظهر بـ "لوك صادم"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.