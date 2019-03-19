نورة العميري تقصّ شعرها أمام المتابعين.. وتظهر بـ "لوك صادم"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلت الفنانة الكويتية نورة العميري على جمهورها بـ"لوك صادم"، من خلال نشرها مقطع فيديو وصورًا جديدة لها على سناب شات.

ووثقت نورة لحظة قيامها بقص شعرها، في خطوة جريئة لم يتوقعها جمهورها، خاصة أن مظهرها الطبيعي يعتمد على الشعر القصير؛ ما يجعل مسألة تقصيره مجددًا بمثابة مفاجأة لمحبيها.

وعقب انتهائها من تنفيذ "اللوك الجديد"، التقطت نورة صورًا مع مشاهير في الكويت على هامش تواجدها في فعاليات افتتاح خط الأزياء الخاص بها.

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يذكر أن نورة العميري أول كويتية تشارك في برنامج "ستار أكاديمي" في نسخته السادسة، ثم توجهت للتمثيل، وشاركت ببضع مسرحيات ومسلسلات.