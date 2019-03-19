بعد تأكيد مشاركتها.. جانيت جاكسون تُعَدِّل اسمها ببوستر مهرجان جلاستونبوري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت المغنية الأمريكية الشهيرة جانيت جاكسون عبر تويتر مشاركتها في مهرجان جلاستونبوري الموسيقي ببريطانيا هذا العام. والمثير للجدل في طريقة إعلان جانيت عن مشاركتها، أنها قامت بتعديل ترتيب اسمها في البوستر الدعائي الرسمي للمهرجان، لتجعله أول الأسماء في قائمة النجوم المشاركين، بعدما كان ترتيبها الخامس.

وأعلنت إدارة المهرجان عبر بوسترها الدعائي الرسمي، أن أبرز النجوم المشاركين في نسخة هذا العام هم بالترتيب: فرقة الروك الأمريكية، ذا كيلرز، فرقة الروك الإنجليزية، ذا كيور، مغني الراب ستورمزي، النجمة كايلي ثم النجمة جانيت جاكسون، لكن هذا الترتيب لم يرق لجانيت، لتقوم بعدها بتعديل ترتيب اسمها وجعله أول اسم.



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ونشرت جانيت النسخة المعدلة من بوستر مهرجان هذا العام عبر حسابها على تويتر وأرفقت معه تعليقاً يقول "لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم#المملكة المتحدة #جلاستونبوري 219".

وقد لاحظ كثير من المتابعين ذلك التعديل الذي أدخلته جانيت على البوستر، وعبَّر لها أحدهم عن إعجابه بالطريقة التي وضعت بها نفسها في أول قائمة النجوم المشاركين، وتعمد لفت انتباهها في الوقت نفسه إلى أنهم كمتابعين لاحظوا بالفعل ما قامت به من تعديل.