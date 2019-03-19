"كابتن مارفل" يحتفظ بصدارة إيرادات السينما الأميركية

واشنطن - لايف ستايل احتل فيلم الحركة والمغامرة (كابتن مارفل) صدارة إيرادات السينما الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي محققا إيرادات بلغت 69.3 مليون دولار. والفيلم بطولة بري لارسون وصمويل جاكسون ومن إخراج آنا بودين ورايان فليك. وجاء فيلم الرسوم المتحركة الجديد "حديقة العجائب" (واندر بارك) في المركز الثاني بإيرادات بلغت 16 مليون دولار. واحتل الفيلم الرومانسي الجديد "على بعد خمسة أقدام" (فايف فيت أبارت) المركز الثالث محققا إيرادات بلغت 13.2 مليون دولار. والفيلم بطولة هالي لو ريتشاردسون وكول سبراوس ومويسيس أرياس وكيمبرلي هيبرت غريغوري ومن إخراج جوستين بالدوني . وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "كيف تروض تنينك: العالم الخفي" (هاو تو ترين يور دراغون: ذا هايدن وورلد) من المركز الثاني إلى المركز الرابع هذا الأسبوع محققا 9.3 مليون دولار . Advertisements كما هبط فيلم "جنازة عائلة ماديا" (ماديا فاميلي فيونيرال) من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 8.1 مليون دولار. والفيلم بطولة وإخراج وتأليف تايلر بيري ويشاركه في البطولة كاسي ديفيز وباتريس لافلي. وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا - فيلم "أبسايد" يتصدر إيرادات السينما الأميركية - ننشر إيرادات فيلم "Venom" للنجم توم هاردي في 13 يومًا

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