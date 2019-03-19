الفنانة السورية نسرين طافش تحارب المخدرات بـ"أريد ارتاح"

بيروت - لايف ستايل
سلطت الفنانة السورية نسرين طافش، الضوء على قضية المخدرات وارتفاع نسبة الوفيات في العالم نتيجة لذلك، من خلال أغنية جديدة لها طرحتها حديثا عبر قناتها الرسمية في "يوتيوب". واختارت "طافش" من خلال أغنيتها "أريد ارتاح" أن ترفع شعار "لا للمخدرات" مذكرة بأن نسب الوفيات وصلت إلى 187 ألف شخص حول العالم جراء إدمانهم للممنوعات. كما أن نسب الأشخاص الذين يلجؤون إلى بيع منازلهم وتشريد عائلاتهم بسبب الإدمان، ناهيك عن المشردين الذين تجاوز عددهم 88 ألفا حول العالم نتيجة هذه الآفة الاجتماعية. يذكر أن الأغنية من كلمات الشاعر سيف فارس وألحان علي صابر وتوزيع الموسيقي حسام كامل، وإخراج سعيد الماروق. .
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