شكرا لقرائتكم خبر عن صراع "الشنبات" بين أمير كرارة وأحمد عبد العزيز فى "كلبش 3".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمهور الدراما الرمضانية هذا العام سيكون على موعد مع الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" للنجم أمير كرارة، وذلك بعد عرض الجزأين الأول والثانى وتحقيقهما نجاحاً كبيراً مع الجمهور، وأصبحت شخصية "سليم الأنصارى" التى يقدمها "كرارة" بطلا شعبيا لهم، وذلك جعل صناع العمل يقدمون على تقديم جزء ثالث من المسلسل فى رمضان المقبل، حيث يتم تصويره حالياً على قدم وساق للحاق بالعرض فى الوقت المحدد.



أمير كرارة

وارتبطت شخصية "سليم الأنصارى" – التى يجسدها أمير كرارة بـ"الشنب" التى ظهر به فى الجزأين الأول الثانى، ووصل الأمر إلى أن أى شخص يطلق شنبه يتم تشبيهه بسليم الأنصارى لما حققته الشخصية من انتشار كبير فى العامين الأخيرين، وأصبح أمير كرارة صاحب أبرز شنب فى الدراما خلال العامين الأخيرين لاسيما وأنه ظهر به أيضاً فى السينما خلال فيلميه الأخيرين "هروب اضطرارى" و"حرب كرموز".



النجم امير كرارة

المفارقة أن الجزء الثالث يشهد مشاركة الفنان أحمد عبد العزيز فى بطولة العمل، والمعروف أن عبد العزيز هو صاحب أشهر شنب فى الدراما المصرية، خاصة وأنه ظهر فى معظم أعماله بـ"الشنب" وأصبح شيئا مميزا له، ليكون "كلبش 3" صراعا بين أشهر شنب فى فترة التسعينات والألفية وأبرز شنب حالياً والمتمثل فى "سليم الأنصارى – أمير كرارة-.



احمد عبد العزيز فى كلبش 3

مسلسل "كلبش 3"، من تأليف باهر دويدار، ومن إخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

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