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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لويس فونسى يبرز مشاركته فى افتتاح أولمبياد أبوظبى بمشاركة تامر والجسمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط المطرب البورتوريكى العالمى لويس فونسى الضوء على مشاركته فى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية العالمية الخاصة 2019 فى أبو ظبى، يوم الخميس الماضى.
ونشر مطرب "ديسباسيتو" مقطع يتضمن العديد من اللقطات الخاصة من حفل الافتتاح، ومشاركته مع كل من النجمين تامر حسنى، وحسين الجسمى وأصالة ضمن فعاليات الحفل.
أثناء استعدادات فونسى
جانب من الحفل
كذلك يتضمن المقطع مجموعة من المشاهد أثناء تجول فونسى فى أبو ظبى، وحرصه على مشاهدة معالمها، وتشجيع الفرق المشاركة، ورفع معنوياتهم قبل المنافسات.
لويس فونسى
مع بعض الفرق المشاركة
وكان تامر حسنى ولويس فونسى قد التقيا بفندق قصر الإمارات بأبو ظبى وسط المعجبين، وبعد انتهاء التصوير جلسا سوياً وتحدثا عن مشاريعهما المستقبلية.
ودعا لويس فونسى الفنان تامر حسنى للغناء معه فى إحدى حفلاته القادمة بإسبانيا، وأشاد أيضا بصوت تامر فى الأغنية، التى كتب كلماتها.
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