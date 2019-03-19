شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يكشف موعد ألبومه.. ويعتذر للجمهور.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم تامر عاشور، عن موعد طرح أحدث ألبوماته الغنائية "أيام"، حيث أكد أن الخميس المقبل سيشهد طرح أولى أغنيات الألبوم.

وقال تامر: "بسم الله توكلنا على الله.. إن شاء الله ألبوم "أيام" يوم الخميس اللى جاى ".وتابع: "الساعة 4 أول أغنية "حبيبى أنت حبيبى".. والساعة 5 "ماشوفناش خير"، والساعة 6 أغنية "من غير ما احكيلك"، والساعة 7 "قولوله سماح"، والساعة الأخيرة سيتم طرح كليب "ده حكاية" وباقي الألبوم إن شاء الله.. يعنى هنقضى الويك إند سوا.. أتمنى ماكونش طولت عليكم".

واختتم عاشور: "أتمنى تسامحونى على أي تأخير حصل وأوعدكم بأغانى فعلاً تليق بيكم".