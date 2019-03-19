شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 4 إطلالات للنجمة كاترينا كيف استعدادا لموسم الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة العالمية كاترينا كيف، بـ 4 إطلالات بألوان مختلفة ما بين إرتداء الهوت شورت، والكاجوال، والظهور أيضا بفستان قصير وفضفاض استعدادا لموسم الصيف.

كاترينا كيف ودائما تختار كاترينا الماركات العالمية والمشهورة لمزيد من الجاذبية وذلك لتميزها أيضا فى الأعمال السينمائية بعد أدائها أدوار الأكشن والرومانسى. Advertisements

كاترينا كيف يذكر أن النجمة كاترينا كيف انتهيت مؤخرا من تصوير فيلم "bharat" ويشاركها فى البطولة النجم الهندى سلمان خان، سونيل غروفر، جاكى شروف، تابو، وتدور أحداثه حول حقبة تاريخية هامة تتضمن الانفصال التاريخى بين دولتى الهند وباكستان.

كاترينا كيف

كاترينا كيف

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