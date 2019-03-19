شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. مؤلف Bird Box يعلن تفاصيل الجزء الثانى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب جوش مالرمان أنه بصدد انتظار صدور الجزء الثانى من رواية "صندوق الطيور" أو Bird Box، والتى تم تحويلها إلى فيلم سينمائى، من بطولة النجمة العالمة ساندرا بولوك.



Bird Box

وقال جوش مالرمان إنه منذ تم عرض فيلم Bird Box على Netflix منذ العام الماضى، وهو يفكر فى إعادة النظر في شخصية الفتاة Malorie، التى ظهرت فى الفيلم، مضيفا: "أردت التعرف على Malorie بشكل أفضل، فى نهاية الفيلم، التفتت إلى فتاتى أليسون وقلت: "أريد أن أعرف ما سيحدث بعد ذلك!".

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sandra bullock bird box

وأشار جوش مالرمان إلى أن أغلب المشاهدين حينما يلتقون به، دائما ما تتعلق الأسئلة، بـMalorie، أو ما حدث مع Boy and Girl، مضيفا: لكن بقدر ما أهتم بالفتى والفتاة، فهذه ليست قصتهم. "عالم الطيور" وهو قصة Malorie، وأردت معرفة المزيد عنها".



bird box movie

يشار إلى أن رواية المأخوذ عنها فيلم Bird Box نشرت فى عام 2014، وقامت Netflix بتحويلها إلى فيلم سينمائى، وأصبح كواحد من أكثر الأفلام شعبية حتى الآن.