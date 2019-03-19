شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرضه فى يوليو.. طرح تيزر للموسم الثالث لمسلسل Stranger Things.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الرابع من يوليو المقبل تطرح شبكة نيتفليكس الموسم الثالث لمسلسل Stranger Things، وفى هذا السياق، تم طرح "تيزر" تشويقى قصير للمسلسل.





وكانت شبكة قنوات نتفليكس التليفزيونية كشفت عن بعض ملامح الموسم الثالث من مسلسل الخيال العلمي والغموض Stranger Things، ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل أسماء حلقات الموسم الجديد وجاءت أول حلقة بعنوان SUZIE, DO YOU COPY، بينما جاء عنوان الحلقة الثانى THE MALL RATS، والحلقة الثالثة بعنوان THE CASE OF THE MISSING LIFEGUARD، والحلقة الرابعة THE SAUNA TEST" والخامسة بعنوان THE SOURCE، والسادسة THE BIRTHDAY.





بينما جاء عنوان الحلقة السابعة من الموسم الجديد THE BITE، والثامنة THE BATTLE OF STARCOURT، والتاسعة In the summer of 1985 والعاشرة the adventure continues.

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وانضمت مؤخراً للموسم الثالث شخصيتان رئيسيتان جديدتان إلى فريق عمل المسلسل، وهما جيك بوسى وكارى إلويز، ومن المقرر أن يلعب كارى دور العمدة كلاين، بينما يلعب جيك دور "بروس".

وتدور أحداث المسلسل فى بلدة هوكينز الأمريكية، داخل أحد المختبرات العلمية التابعة للحكومة آنذاك، والتى تسببت فى مرور البلدة بالعديد من الأحداث الخارقة للطبيعة، بعد تجاربها على البشر، والبحث عن كائنات ذات قوة خارقة، ويسرد المسلسل ثمانينيات القرن الماضى.