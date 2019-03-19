شكرا لقرائتكم خبر عن انتهازى ومستغل.. تفاصيل شخصية مراد مكرم فى "الملكة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلعب الفنان مراد مكرم دور "عزت " شخصية انتهازية ومستغلة تفتقد مقومات النجاح، وذلك ضمن أحداث مسلسل "الملكة" للنجمة ياسمين عبد العزيز المقرر مشاركته فى السباق الرمضانى المقبل، ويجمع مكرم وياسمين فى دراما العمل صلة قرابة ونسب من بعيد ويعمل معها فى نفس الشركة.

وتعمل ياسمين عبد العزيز، مهندسة ديكور وتتكون أسرتها من زوجها ضابط شرطة، ويجسده فتحى عبد الوهاب، ولديها ولد وبنت، ووالدها الفنان مصطفى حشيش، ووالدتها الفنانة عواطف حلمى، وشقيقتها الفنانة هند عبد الحليم .

أعرب الفنان مراد مكرم عن سعادته بالمشاركة فى بطولة مسلسل " الملكة" أمام الفنانة ياسمين عبد العزيز والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، موضحاً أنه تلقى 3 عروض للمشاركة فى مسلسلات تعرض فى شهر رمضان هذا العام ولكنه اختار "الملكة".

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وأكد مراد أنه اختار "الملكة" حتى لا يكرر نفسه لاسيما وأنه يقدم فيه دوراً جديداً لم يره الجمهور فيه من قبل، لافتاً إلى أن الأحداث تعتمد على الإثارة والتشويق وتحتاج للمتابعة من الحلقة الأولى حتى الأخيرة.

مسلسل "الملكة" يضم كوكبة من النجوم؛ ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، مراد مكرم، إيهاب فهمى، أحمد العوضى، أحمد صلاح حسنى، محمد عز، مصطفى حشيش، هند عبد الحليم، عواطف حلمى، ثراء جبيل، وغيرهم من النجوم، من إنتاج شركة سينرچى للمنتج تامر مرسى، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز ومن إخراج حسام على.

كما يشارك الفنان مراد مكرم فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "قمر هادى "للنجم هانى سلامة، إذ يظهر كضيف شرف وهو محور رئيس داخل الدراما.