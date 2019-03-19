شكرا لقرائتكم خبر عن من هى الراقصة العربية الأجمل والأكثر أناقة من وجهة نظر المطربة تانيا صالح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت المطربة والفنانة التشكيلية تانيا صالح، عن رأيها فى فراشة السينما والرقص الشرقى، النجمة الراحلة سامية جمال، مؤكدة أنها الراقصة الأجمل والأكثر أناقة حتى اليوم.

وقالت تانيا: "أنا رأيى إنه سامية جمال الراقصة العربية الأجمل والأكثر أناقة حتى اليوم".



سامية جمال

وأحييت أسرة الفنانة الراحلة ذكرى ميلادها الذى وافق 5 مارس الماضى، ولم تكن سامية جمال مجرد راقصة عادية بل إنها وصلت للعالمية وتصدرت صورها أغلفة المجلات العالمية ووصل صيتها لهوليود، ودائمًا ما كانت تجذب الأحاديث إليها عن اختيارها الفريد من نوعه لشكل بذلة الرقص، وبسبب ضحكتها التى تزين وجهها طوال فترة رقصها.

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سامية جمال

وتستعد تانيا صالح وسط لوضع اللمسات النهائية على ألبومها الجديد، المقرر طرحه قريبا والذى تنوى مفاجأة جمهورها العربى به، ويعيديها للساحة الجماهيرية بعد قرابة سنة عن ألبومها الأخير "تقاطع".



سامية جمال