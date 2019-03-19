بالصور- تكريم محمد صبحي في "الأقصر للسينما الإفريقية" وسط أهالي المحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد حسين:

منح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، تكريمًا خاصًا للفنان محمد صبحي، قبل عرض فيلمه "هنا القاهرة"، على هامش فعاليات الدورة الثامنة.

وقبل العرض أقيمت ندوة، أدارها الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، بحضور المخرج محمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو للفيلم العربي، وعبدالحق منطرش رئيس مهرجان الرباط، والمخرج عمر عبدالعزيز مخرج "هنا القاهرة" والذي يكرمه المهرجان في ختام الدورة الحالية.

وقال عبدالجليل "نجتمع اليوم مع اثنين من صناع البهجة والجدية، صبحي الذي قدم الكثير من الأعمال الجادة والكوميدية، وكان دائمًا ما يقول كلمته على خشبة المسرح دون خجل أو حسابات. وعمر عبدالعزيز الذي قدم حوالي 26 فيلمًا، وصاحب أعمال شديدة التميز، منها ما ينتمي للكوميديا الجادة".