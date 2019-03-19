بالصور - ندوة آندريا رايدر.. "الأقصر للسينما الإفريقية": تأخرنا في الاهتمام بالموسيقى التصويرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد حسين:

ضمن برنامج الاحتفاء بالموسيقار اليوناني الكبير آندريا رايدر، نظم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، ندوة ضمت أستاذة الموسيقى الدكتورة رشا طموم، صانع الأفلام كيث شيري، وأدارها رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد.

وقال فؤاد "آندريا واحد من أهم صنّاع موسيقى الفيلم في تاريخ إفريقيا، خطا خطوات مهمة في تطوير صناعة الموسيقى التصويرية، من أفلامه (دعاء الكروان)، (حسن ونعيمة)"، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يكرّم فيها المهرجان صانع موسيقى تصويرية.

واعتبر فؤاد أن عدم اهتمام المهرجانات السينمائية بصنّاع الموسيقى خطأ فادح "لكن أن تأتي متأخرًا خيرًا من ألا تأتي"، متابعًا "المهرجان فكر في تكريم آندريا، لما طرحنا الفكرة على وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وهي موسيقية عالمية رشحت رشا طموم، التي بذلت جهدًا كبيرًا لعدم وجود مادة كافية عنه، رغم أنه وضع موسيقى تصويرية لأكثر من 60 فيلمًا، ولم نجد أي كلام عن تحليل أفلامه أو مكان مولده ووفاته وأين عاش".

وخلال الندوة حللت الدكتورة رشا طموم الباحثة في علوم الموسيقى الغربية والعربية، المؤلفات الموسيقية للموسيقار آندريا رايدر الذي يهديه المهرجان دورته الثامنة وذلك من خلال كتاب ضمن إصدرات المهرجان اختارت له عنوان "آندريا رايدر.. مبدع موسيقى الفيلم"، وقامت الباحثة بالتحليل العملي من خلال استعراض مشاهد من أفلامه عبر الشاشة وسماع الموسيقى المستخدمة في أفلامه مع الحضور للتدليل على ما تقوم به من تحليل لموسيقاه.

في البداية، قالت الدكتورة رشا طموم إن تجربتها في الكتاب كانت شاقة جدا، لأن آندريا رايدر ظهر في فترة زمنية بعيدة قل فيها التوثيق بل ندر، بالإضافة لعدم وجود مصادر موثوقة يمكن الاعتماد عليها أو أرشيف يمكن الرجوع إليه، مضيفة "ولكن قالت في نفس الوقت تجربة شيقة".

الكتاب يشمل عددًا كبيرًا من العناوين المهمة، التي تستعرض حياة آندريا رايدر في السينما وخارجها، ومن أهم ما تناوله الكتاب من فصول: موسيقى الفيلم والموسيقى التصويرية في مصر وآندريا رايدر وعالم الموسيقى، وآندريا رايدر والأناشيد الوطنية"، بالإضافة لفصول عن حياته ومشواره وعالمه الشخصي وتكريمه والأوسمة والجوائز التي حصل عليها، وعقب الندوة والحديث عن رايدر وعالمه الخاص قامت الباحثة الدكتورة رشا طموم بتوقيع الكتاب لكل الحاضرين .