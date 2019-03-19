بعد أدائها العمرة.. صورة تجمع دينا بالإعلامية بسمة وهبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: هنأت الإعلامية بسمة وهبة صديقتها الفنانة دينا على أدائها مناسك العمرة. نشرت وهبة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جمعتها بالفنانة دينا داخل منزلها بجدة في المملكة العربية السعودية. ظهرت دينا في الصورة مرتدية عباءة وحجاب، وعلقت وهبة على الصورة بقولها: "ألف مبروك يا دينا، جيتي لبيته فكرمك وأهداكي هدية الحياة". Advertisements وأضافت بسمة: "الله يسعدك ويوفقك، ونورتي جدة ونورتي بيتي، ومبروك يا عروسة النيل". يذكر أن الفنانة دينا شاركت في السباق الرمضاني السابق بمسلسل "نسر الصعيد"، من بطولة محمد رمضان، ووفاء عامر، ودرة، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، وباسم الزارو، من إنتاج مدحت العدل، وإخراج ياسر سامي، في أولى تجاربه الإخراجية في الدراما.

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