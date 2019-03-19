الأسبوع المقبل.. "الفيل الأزرق 2" يدخل عمليات المونتاج

يبدأ المخرج مروان حامد، الأسبوع المقبل، عمليات المونتاج والمكساج للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق، وذلك لعرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي.
ويضم الفيلم نفس فريق عمل الجزء الأول بطولة كريم عبدالعزيز، نيللى كريم، هند صبرى، إيادنصار كضيف شرف ويجسد شخصية مهمة فى الفيلم، إخراج مروان حامد تأليف أحمد مراد.
يذكر أن الجزء الأول من "الفيل الأزرق" تدور قصته حول الدكتور يحيى الذي يعود بعد 5
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