الأسبوع المقبل.. "الفيل الأزرق 2" يدخل عمليات المونتاج

يبدأ المخرج مروان حامد، الأسبوع المقبل، عمليات المونتاج والمكساج للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق، وذلك لعرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي.

ويضم الفيلم نفس فريق عمل الجزء الأول بطولة كريم عبدالعزيز، نيللى كريم، هند صبرى، إياد

نصار كضيف شرف ويجسد شخصية مهمة فى الفيلم، إخراج مروان حامد تأليف أحمد مراد.

يذكر أن الجزء الأول من "الفيل الأزرق" تدور قصته حول الدكتور يحيى الذي يعود بعد 5

سنوات من العزلة الاختيارية إلى العمل في مستشفى العباسية للصحة النفسية، ليعمل في القسم الذي يقرر الحالة العقلية لمرتكبي الجرائم، ويقابل صديقا قديما يحمل إليه ماضيا جاهد طويلا لينساه، ويجد يحيى نفسه وسط مفاجآت تقلب حياته، لتتحول محاولته لاكتشاف حقيقة صديقه إلى رحلة مثيرة لاكتشاف نفسه..أو ما تبقى منها.