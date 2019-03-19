شاهد.. أحمد داوود يدعم زوجته علا رشدي قبل طرح أولي أغانيها

نشر الفنان أحمد داوود، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة لبوستر أغنية "عايزة هدنة"، المقرر أن تقوم بغنائها زوجته الفنانة علا رشدي، وعلق على الصورة كاتبًا: " استنوا أغنية علا الجديدة بمناسبة عيد الأم الفنانة علا رشدي، وعلق على الصورة كاتبًا: " استنوا أغنية علا الجديدة بمناسبة عيد الأمبعد شوية". يذكر أن علا رشدى طرحت خلال الفترة الماضية عددا من الفيديوهات عبر موقع يوتيوب، حملت عنوان وجه مازر، وناقشت من خلاله الضغوطات التى تتعرض لها الأمر المصرية.

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