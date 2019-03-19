طرح الشركة المنتجه لأغنيه "اشبع منها"، التي تشارك فيها النجمة وفاء عامر مع نجلها عمر بالأداء التمثيلى ، حيث تعد التجربة الاولى له فى المجال الفنى. حيث تعد التجربة الاولى له فى المجال الفنى. يذكر ان "أشبع منها" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد مجدى، ومن المقرر ان يتم طرحها بشكل كامل تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأم .

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. طرح برومو أشبع منها لـ وفاء عامر ونجلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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