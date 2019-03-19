تامر عاشور يكشف موعد طرح ألبوم "ايام"

كشف النجم تامر عاشور عن موعد طرح ألبومه الجديد بعنوان "أيام"، عبر حسابه الرسمي بموقع تواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلاٌ: "بسم الله توكلنا على الله إن شاء الله البوم "ايام" يوم الخميس اللي جاي اشتركو في القناه الرسميه على اليوتيوب علشان تسمعوه و هكون معاكم من الساعه ٤ ف نفساليوم لحد الساعه ٨ على فيس بوك - تويتر على هاش تاج ايام تامر عاشور وكمان تعليقات اليوتيوب هتابعها وهرد عليكم الساعه ٤ أول أغنيه حبيبي انت حبيبي الساعه ٥ " ماشوفناش خير، ٦ "من غير ما احكيلك "٧ "قولوله سماح".
يذكر أن الفنان تامر عاشور طرح مؤخراٌ أغنية "أيام"، و هي من كلمات تامر حسين، و ألحان تامر علي، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة عبر موقع يوتيوب.
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