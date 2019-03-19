بـ"عايزة هدنة" .. علا رشدى تخوض تجربة الغناء لأول مرة

تخوض الفنانة علا رشدي، تجربة الغناء لأول مرة وذلك من خلال طرح أولى أغنياتها بعنوان "عايزة هدنة"، والمقرر طرحها خلال ساعات عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". طرحها خلال ساعات عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". يذكر أن آخر أعمال الفنانة علا رشدى هو فيلم "قصة حب" الذي يعرض حاليًا في دور العرض المصرية، وهو بطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، ومن إخراج عثمان أبولبن.

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