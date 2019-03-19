أبريل المقبل .. ماجدة الرومي تحيي حفل خيري في مصر

تحيي النجمه ماجدة الرومي، يوم 5 أبريل المقبل، حفلا عنائيًا على مسرح كايرو فيستيفال سيتي، ومن المقرر أن تذهب عائداتها

للقرى الأكثر فقرًا في صعيد مصر، وفق ما أعلن المستشار أمير رمزي رئيس مجلسأمناء المؤسسة، وتشارك في الحفل أوركسترا الاتحاد الفلهارموني، بقيادة المايسترو نادر عباسي.

يذكر أن تعمل مؤسسة راعي مصر في القرى والنجوع الأكثر فقرًا، وهي مؤسسة غير هادفة للربح.​