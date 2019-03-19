أبريل المقبل .. ماجدة الرومي تحيي حفل خيري في مصر

تحيي النجمه ماجدة الرومي، يوم 5 أبريل المقبل، حفلا عنائيًا على مسرح كايرو فيستيفال سيتي، ومن المقرر أن تذهب عائداتهاللقرى الأكثر فقرًا في صعيد مصر، وفق ما أعلن المستشار أمير رمزي رئيس مجلس
يذكر أن تعمل مؤسسة راعي مصر في القرى والنجوع الأكثر فقرًا، وهي مؤسسة غير هادفة للربح.
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