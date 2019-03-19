مراد مكرم يقدم شخصية انتهازية في "الملكة"

شارك الفنان مراد مكرم، في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "الملكة" للنجمة ياسمين عبدالعزيز وذلك بخلاف مسلسل "قمر هادي" للنجم هاني سلامة.

أكد "مكرم" بأنه يقدم شخصية في مسلسل "الملكة" تدعي باسم "عزت " وهو شخصية انتهازية ومستغلة تفتقد مقومات النجاح.

أشار الفنان مراد مكرم، بأن الدور الذي يقدمه يتغير من وقت للآخر من خلال أحداث تشويقية واجتماعية وهذا ما سترونه أثناء المشاهدة، كما يجمعه صله قرابة ونسب من بعيد بينه وبين الفنانة "ياسمين عبد العزيز " وذلك عن طريق زواجه من شقيقه ابن عم زوجها ويعمل معها في نفس الشركة لإدارة أموال زوجته.

و أضاف أيضا بأن الفنانة "ياسمين عبدالعزيز"

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تعمل مهندسة ديكور وتتكون أسرتها من زوجها ضابط شرطة والذي يقدم هذه الشخصية الفنان فتحي عبد الوهاب ولديها ولد وبنت ووالدها الفنان مصطفى حشيش ووالدتها الفنانة عواطف حلمي وشقيقتها الفنانة هند عبدالحليم.

يذكر أن مسلسل "الملكة" يضم كوكبة ونخبة من النجوم وهم الفنانة ياسمين عبد العزيز ‘ فتحي عبدالوهاب ‘ "مراد مكرم" إيهاب فهمى أحمد العوضي ‘أحمد صلاح حسنى ‘محمد عز ‘ مصطفي حشيش ‘هند عبد الحليم ‘عواطف حلمي ‘ثراء جبيل وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي

ومن سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز ومن إخراج حسام على، كما يشارك أيضاً في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "قمر هادي "للنجم هاني سلامة.

و أكد "مكرم" بأنه يعمل كضيف شرف في العمل وهو محور رئيسي داخل المسلسل عن طريق حدث معين يترتب عنه فلاش باك طوال أحداث العمل.

و جدير بالذكر أن مسلسل "قمر هادي" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم الا وهم الفنان هاني سلامة ‘ داليا مصطفى ‘ يسرا اللوزي ‘ مراد مكرم ‘ محسن محيي الدين ‘ نورهان ‘ مريم حسن ‘ هادي الجيار ‘حمزة العيلي ‘ مؤمن نور ‘ هاجر عفيفي ‘ اية سماحة ‘ هايدي رفعت ‘ كريم سرور وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركه سينرچي للمنتج تامر مرسي

ومن سيناريو وحوار إسلام حافظ ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.