شاهد.. رولا سعد تشعل الانستجرام بـ بنطلون مثير

أثارت النجمة رولا سعد الجدل، حيث نشرت صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت كاتبة: "كن متفائلا إن لم تمتلك أي شيء، وكن متواضعا إن إمتلكت كلشيء".
يذكر أن الفنانة رولا سعد شاركت سابقاٌ في مسلسل"مجنون فيكى"، و هو بطولة كل من يورى مرقدى ، مى صايغ، تاتيانا مرعب، جو طراد،
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