شاهد.. رولا سعد تشعل الانستجرام بـ بنطلون مثير

أثارت النجمة رولا سعد الجدل، حيث نشرت صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت كاتبة: "كن متفائلا إن لم تمتلك أي شيء، وكن متواضعا إن إمتلكت كل

شيء".

يذكر أن الفنانة رولا سعد شاركت سابقاٌ في مسلسل"مجنون فيكى"، و هو بطولة كل من يورى مرقدى ، مى صايغ، تاتيانا مرعب، جو طراد،

Advertisements

انطوانيت عقيقى، البان خوند، جوانا كركى، شيرين الحاج، على عمار، روزى الخولى، و من تأليف فراس جبران، و إخراج ندلى قدبح.