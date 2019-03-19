فن ومشاهير

بعد 7 سنوات من الاعتزال .. "النداهة" تعيد حنان ترك إلى الفن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تعود الفنانة حنان ترك إلى السينما مرة أخرى، بفيلم بعنوان "النداهة"، ويشاركها الفنان هانى عادل، وبذلك تعود للسينما بعد غياب 7 سنوات، منذ أن قدمت آخر أعمالها فيلم "المصلحة" مع

النجمين أحمد السقا وأحمد عز، وإخراج ساندرا نشأت.

 

يذكر أن "النداهة" يعتمد على خلق مؤثرات صوتية ودرامية تضع المستمع فى جو مشوق من الإثارة

Advertisements
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
والاستمتاع والترقب، وتدور أحداثه حول هارون الطبيب الشاب الذي ذهب للريف البعيد ليعيش على ذكريات حبيبته المفقودة فيقع في مواجهة أسطورة النداهة.

 

والفيلم من بطولة الفنانة حنان ترك والمطرب والفنان هاني عادل وعمرو القاضي ولبنى ونس ومن تأليف وإخراج خالد المهدي.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد 7 سنوات من الاعتزال .. "النداهة" تعيد حنان ترك إلى الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى