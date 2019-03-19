تعود الفنانة حنان ترك إلى السينما مرة أخرى، بفيلم بعنوان "النداهة"، ويشاركها الفنان هانى عادل، وبذلك تعود للسينما بعد غياب 7 سنوات، منذ أن قدمت آخر أعمالها فيلم "المصلحة" معالنجمين أحمد السقا وأحمد عز، وإخراج ساندرا نشأت.
يذكر أن "النداهة" يعتمد على خلق مؤثرات صوتية ودرامية تضع المستمع فى جو مشوق من الإثارة
والفيلم من بطولة الفنانة حنان ترك والمطرب والفنان هاني عادل وعمرو القاضي ولبنى ونس ومن تأليف وإخراج خالد المهدي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 7 سنوات من الاعتزال .. "النداهة" تعيد حنان ترك إلى الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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