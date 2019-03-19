بعد 7 سنوات من الاعتزال .. "النداهة" تعيد حنان ترك إلى الفن

تعود الفنانة حنان ترك إلى السينما مرة أخرى، بفيلم بعنوان "النداهة"، ويشاركها الفنان هانى عادل، وبذلك تعود للسينما بعد غياب 7 سنوات، منذ أن قدمت آخر أعمالها فيلم "المصلحة" مع

النجمين أحمد السقا وأحمد عز، وإخراج ساندرا نشأت.

يذكر أن "النداهة" يعتمد على خلق مؤثرات صوتية ودرامية تضع المستمع فى جو مشوق من الإثارة

Advertisements

والاستمتاع والترقب، وتدور أحداثه حول هارون الطبيب الشاب الذي ذهب للريف البعيد ليعيش على ذكريات حبيبته المفقودة فيقع في مواجهة أسطورة النداهة.

والفيلم من بطولة الفنانة حنان ترك والمطرب والفنان هاني عادل وعمرو القاضي ولبنى ونس ومن تأليف وإخراج خالد المهدي.