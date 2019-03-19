"الحياة" تطرح بروموهات مسلسل "الضاهر" قبل عرضه على شاشتها

طرحت قناة "الحياة" بورموهات مسلسل "الضاهر" للنجم محمد فؤاد، والذي سيعرض بشكل حصري على شاشتها قريباً، والبورموهات دعائية للعمل الذى تم تأجيله عامين، ليخرج أخيراً إلى النور عبر شاشة قناة الحياة.

مسلسل "الضاهر" بطولة محمد فؤاد وحسن يوسف والفنانة رغدة وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وفريال يوسف وأحمد منير وأميرة هانى وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبرى عبد المنعم ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، وإنتاج تامر مرسى وتامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.

"الضاهر" يعيد محمد فؤاد إلى الدراما بعد غياب 9 سنوات منذ تقديمه مسلسل "أغلى من حياتى" عام 2010، وتدور أحداث العمل في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية ويقع في الكثير من المواقف خلال أحداث العمل.