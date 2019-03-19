كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مراد مكرم بشخصية انتهازية في "الملكة" مع ياسمين عبدالعزيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك الفنان "مراد مكرم" في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "الملكه" للنجمه ياسمين عبد العزيز وذلك بخلاف مسلسل "قمر هادي" للنجم هاني سلامة.

وأكد "مراد مكرم " بأنه يقدم شخصية في مسلسل "الملكة" تدعي بأسم "عزت " وهو شخصية انتهازية ومستغله تفتقد مقومات النجاح .

أشار.. "مراد مكرم " بأن الدور الذي يقدمه يتغير من وقت للأخر من خلال أحداث تشويقية واجتماعية وهذا ما سترونه أثناء المشاهدة.

وأضاف.. "مراد مكرم " بأن يجمعه صله قرابة ونسب من بعيد بينه وبين الفنانة "ياسمين عبد العزيز " وذلك عن طريق زواجه من شقيقه ابن عم زوجها ويعمل معها في نفس الشركة لإدارة أموال زوجته.

وأضاف أيضاً بأن الفنانة "ياسمين عبد العزيز" تعمل مهندسة ديكور وتتكون أسرتها من زوجها ضابط شرطة والذي يقدم هذه الشخصية الفنان فتحي عبد الوهاب ولديها ولد وبنت ووالدها الفنان مصطفى حشيش ووالدتها الفنانة عواطف حلمي وشقيقتها الفنانة هند عبد الحليم .

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وأكد.. "مكرم" بأن المسلسل يدور في إطار إجتماعي تشويقي .

وجدير بالذكر بأن مسلسل "الملكة" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم الا وهم الفنانة ياسمين عبد العزيز ‘ فتحي عبد الوهاب ‘ مراد مكرم ‘ إيهاب فهمى ‘ أحمد العوضي ‘أحمد صلاح حسنى ‘محمد عز ‘ مصطفي حشيش ‘هند عبد الحليم ‘عواطف حلمي ‘ثراء جبيل وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركه سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز ومن إخراج حسام على.

ويشارك أيضاً الفنان "مراد مكرم " في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "قمر هادي "للنجم هاني سلامة.

وأكد.. "مكرم" بأنه يعمل كضيف شرف في العمل وهو محور رئيسي داخل المسلسل عن طريق حدث معين يترتب عنه فلاش باك طوال أحداث العمل.

وجدير بالذكر أن مسلسل "قمر هادي" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم الا وهم الفنان هاني سلامة ‘ داليا مصطفى ‘ يسرا اللوزي ‘ مراد مكرم ‘ محسن محيي الدين ‘ نورهان ‘ مريم حسن ‘ هادي الجيار ‘حمزة العيلي ‘ مؤمن نور ‘ هاجر عفيفي ‘ اية سماحة ‘ هايدي رفعت ‘ كريم سرور وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركه سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار إسلام حافظ ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.