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مسنّة بعمر 104 تحقق حلمها بدخول السجن!

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 مارس 2019 06:57 مساءً - تمنّت المسنة البريطانية آن بروكنبرو، (104 أعوام)، أن تتحقّق أمنيتها الأخيرة والوحيدة في الحياة، بدخول السجن ولو لمرة واحدة.

وذكرت صحيفة “Bristol Post”، أن بروكنبرو تعيش في دار “Stokeleigh” للمسنين بمدينة بريستول الإنكليزية، الدار التي عرضت على القاطنين فيها من المسنين المشاركة في نشاط خيري أطلق عليه اسم “رغبات على حبل الغسيل”.

ويكتب المقيمون في الدار، كجزء من المشاركة، أحلامهم ورغباتهم على ورقة تتضمّن الإشارة إلى تفاصيل التواصل معهم، ووضع الأمنية في صندوق خاص.

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وقالت بروكنبرو في الورقة التي كتبت عليها أمنيتها: “عمري 104 أعوام، كنت دائما مواطنة مطيعة للقانون، والآن أريد أن أزور الجانب المظلم من الحياة”.

واستجابت الشرطة المحلية لرغبة بروكنبرو غير العادية، ووعد عناصرها بالقدوم إلى دار المسنين في 20 آذار، لتلبية رغبتها و”القبض عليها وإلقائها في السجن”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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