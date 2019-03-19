مدير أعمال هيفا وهبي يلغي حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 مارس 2019 06:57 مساءً - فاجأ الملحن ومدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، محمد وزيري متابعيه بعد أن ألغى حسابه عن موقع تويتر وذلك بعد ايام قليلة على تقديم معايدة لهيفا على هذا الموقع.
وكان وزيري يستخدم هذا الحساب من اجل كتابة ارائه حول مواضيع فنية متعددة وكان يمتلك قاعدة متابعين كبيرة اذ انه محبوب كثيرا خصوصا من جمهور هيفا الذي يعتبره ركن اساسي في مسيرة منانتهم المفضلة.
وفي بحث سريع رأينا ان وزيري لم يتخل عن حسابه على موقع انستغرام وبقي محافظاً على منشوراته عليه.
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