شاهدوا.. ياسمين رئيس ترد على منتقديها بعدما أخفت وجه إبنها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 مارس 2019 06:57 مساءً - ردّت الممثلة المصرية ياسمين رئيس على الإنتقادات التي طالتها، بعد أن قامت بإخفاء وجه إبنها في الصورة التي نشرتها مؤخراً، عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي.

وقالت رئيس: “كلامي للي مش عاجبه إني منزلة فيديو ابني وشه مش باين لو مش عاجبك دوري وشك الناحية التانية ومتدخليش تتفرجي على الفيديو وتفقعي مراراتك وتفقعينا معاكي”.

وأكدت رئيس أنها حرة في تصرفاتها، وهي ليست مطالبة بأخذ رأي أحد فيما تفعله، وأن من لا يعجبه تصرفها من حقه ألا يتابعها.

يُذكر أن رئيس تشارك في فيلم “لص بغداد”، من بطولة محمد إمام وصلاح عبد الله.