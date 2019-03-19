نجل أيمن زيدان متزوج من ممثلة مصرية شهيرة.. خمنوا من هي!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 مارس 2019 06:57 مساءً - اثبتت الممثلة المصرية نهى عابدين نفسها في مسلسل “حلاوة الروح” إلى جانب الفنانة هند صبري، اضافة الى دورها في مسلسل “ونوس” وفي مسلسل “كاريوكا” حيث اثبتت عن موهبة واضحة.

ما قد يجهله الكثيرون أن الممثلة المصرية الجميلة متزوجة من الفنان السوري الشاب حازم زيدان نجل الفنان القدير أيمن زيدان.

واعلن عابدين بزيدان في عام 2014 بعد علاقة حب جمعتها منذ لقائهما في معهد السينما بمصر ومن ثم تزوجا وقد رزقا بطفلهما الأول اسمياه أيمن على اسم الممثل القدير والد زوجها.

Advertisements