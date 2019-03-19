بنيامين نتنياهو متهم باختراق هاتف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاتهامات من حزب “أزرق أبيض” الإسرائيلي، بالوقوف وراء تسريب مزاعم اختراق لهاتف الجنرال بيني غانتس المنافس له في الانتخابات.

ووفقا لما ذكرته شبكة “روسيا اليوم” نقلا عن موقع هيئة البث الإسرائيلية، فإن التراشق الكلامي بين حزبي الليكود بزعامة نتنياهو و”أزرق أبيض” بزعامة غانتس يزداد حدة، والاتهامات المتبادلة تتوالى بينهما.

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”الليكود” نفى قطعيا ما قاله “أزرق أبيض” بشأن تحميل نتنياهو المسئولية عن الوقوف خلف تسريب المعلومات عن اختراق هاتف غانتس.

حزب “أزرق أبيض” كان قد أصدر تصريحات مفادها أن نتنياهو سجل رقما قياسيا بالكذب ثلاث مرات في إعلان يحتوي على ست وثلاثين كلمة، في إشارة إلى إحدى كلمات نتنياهو مؤخرا.

ووفقا لصحيفة “الشرق الأوسط”، فقد أكد خبراء أن المخابرات الإيرانية قد اخترقت مؤخراً هاتف أحد الوزراء الحاليين في الحكومة الإسرائيلية، التي يقودها نتنياهو، وأن مخابرات أخرى اخترقت مئات الهواتف لشخصيات سياسية في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة.