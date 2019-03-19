“العهد” يتصدّر نسب المشاهدة في تركيا

متابعة بتجـــــــــــرد: نجح مسلسل “العهد” في التفوق على جميع المسلسلات المعروضة خلال الفترة الراهنة في تركيا حيث تصدّر المركز الأول.
وجاء مسلسل “الحفرة” في المرتبة الثانية وفقًا للقائمة التي يصدرها موقع “gecce” التركي بشكل يومي. هذا واحتل مسلسل “التفاح الممنوع” المركز الثالث، وجاء مسلسل “الوصال” في المركز الرابع، واحتل مسلسل “اليمين” المركز الخامس.
ويعد مسلسل “العهد” من الأعمال الفنية التركية التي حققت نجاحًا كبيرًا أيضًا في عدد كبير من البلدان العربية.
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